Preços sobem 0,2% em outubro no Reino Unido O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido acelerou o ritmo de alta em outubro, em base anual, pela primeira vez em oito meses, com a taxa de inflação passando para 1,5%, da mínima em sete anos de 1,1% em setembro. O dado ficou dentro da expectativa dos economistas. Em relação ao mês anterior, o CPI subiu 0,2% em outubro, levemente acima da previsão de economistas, de alta de 0,1%.