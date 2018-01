Preços sobem 2,09% no comércio do Rio O Índice de Preços do Comércio Varejista (IPCV), medido pelo Instituto Fecomércio-RJ na região metropolitana do Rio de Janeiro, subiu 2,09% na segunda quadrissemana de agosto (período compreendido entre 14 de julho e 14 de agosto). O resultado é menor em 0,06 ponto percentual do registrado na primeira quadrissemana do mês, quando apresentou alta de 2,15%. O grupo Alimentação foi o que mais contribuiu para alta de preços na segunda quadrissemana em função da entressafra, com alta de 3,36%, contra os 3,77% registrados na quadrissemana anterior. As maiores altas foram verificadas nos subgrupos Pescado (14%); Aves e Ovos (10,10%); Açúcares e Derivados (8,71%); Tubérculos, Raízes e Legumes (6,52%) e Leite e Derivados (6,52%).