Preços sobem em cinco de sete capitais, diz FGV Os dados regionalizado do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de até 7 de agosto, divulgados nesta quarta-feira, comprovam a tendência de aceleração da inflação. Conforme levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV), cinco das sete cidades pesquisadas para a formação do índice apresentaram aumento nos preços: São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Rio e Porto Alegre. Na última terça-feira a fundação divulgou o IPC-S geral, que ficou em 0,21%, ante alta de 0,06%, no período encerrado em 31 de julho. A capital paulista é a cidade que possui a maior representatividade na formação geral do índice. Nela, os preços subiram 0,20%, ante aumento de 0,07%. Contrariando a tendência geral, os produtos ficaram mais baratos em Recife (de -0,14% para -0,21%) e Salvador (de -0,18% para -0,44%).