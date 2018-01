Preços sobem em SP e em outras três capitais A inflação na cidade de São Paulo voltou a acelerar no varejo e o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) subiu 0,68% na medição de até 7 de fevereiro, ante aumento de 0,62% apurado no indicador anterior, de até 31 de janeiro. A cidade de São Paulo é a de maior peso na formação do indicador. Nesta sexta-feira, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou os resultados regionais do índice, cuja taxa completa foi anunciada na quinta (0,72%). Das sete cidades pesquisadas pela FGV, quatro registraram aceleração de preços, na passagem do IPC-S de até 31 de janeiro para o indicador de até 7 de fevereiro. Além de São Paulo, é o caso de Porto Alegre (de 0,47% para 0,66%); Recife (de 0,63% para 0,83%); e Salvador (de 1,19% para 1,28%). As outras três cidades registraram desaceleração ou queda de preços, no mesmo período, como Belo Horizonte (de 0,41% para 0,38%); Brasília (de 0,02% para -0,02%); e Rio de Janeiro (de 0,79% para 0,69%).