Preços subiram 0,66% nas últimas 4 semanas, aponta FGV O índice de preços ao consumidor semanal (IPC-S), apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 12 regiões metropolitanas, registrou variação de 0,66% no período de quatro semanas encerrado no dia 12 de janeiro, em relação aos 30 dias anteriores. A FGV atribuiu a alta de 0,29 ponto percentual em relação à média móvel da semana anterior (encerrada no dia 05 de janeiro), quando atingiu 0,37%, à pressão de dois grupos: alimentação e educação/leitura/recreação. Os técnicos da FGV consideram que esse movimento de alta já era esperado e é de natureza sazonal. Se esses dois grupos fossem excluídos do índice (ao todo são sete grupos), o IPC-S teria registrado variação de 0,21%, observam. Segundo a FGV, o grupo "alimentação" tem representado a maior contribuição para a formação da taxa IPC-S. Na semana passada, os técnicos mencionaram a possibilidade de desaceleração dos preços desses produtos, mas isso não se confirmou pela elevação de alguns itens, como hortaliças e legumes, como é o caso do tomate (alta de 26,89%). "Na maior parte dos anos, a variação registrada no mês de janeiro supera a acumulada nos 12 meses até dezembro, o que reforça a idéia de elevação sazonal do IPC-S, neste momento", afirma o relatório. O grupo "educação, leitura e recreação" registrou a maior aceleração entre as sete classes, com aumento para 1,74% no período de 30 dias encerrado no dia 12 de janeiro, em relação a igual período anterior. Na semana passada essa variação havia sido de 0,93% e a aceleração resultou dos reajustes de preços dos cursos formais, além dos reajustes de preços dos jornais e revistas. O grupo "habitação" registrou variação de 0,64%, ante os 0,34% da semana anterior. Além dos reajustes de tarifas de água e esgoto e do gás de botijão, a pesquisa da FGV captou aumento dos salários das empregadas domésticas. A FGV apurou que houve aceleração de preços em 11 das 12 capitais pesquisadas. Enquanto São Paulo apresentou a menor oscilação no período (0,42%), Belém foi a capital que registrou o índice mais elevado (1,10%). No Rio de Janeiro, a variação atingiu 0,74%, em Belo Horizonte 0,61%, em Salvador 0,65%, no Distrito Federal 0,70%, em Curitiba 0,81%, Florianópolis 0,73%, Fortaleza 1,00, Goiânia 0,49%, Porto Alegre 0,94% e Recife 0,81%.