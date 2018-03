Prédio da Nasdaq em NY é esvaziado devido a pacote suspeito

O edifício que abriga a bolsa de tecnologia Nasdaq, em Nova York, foi esvaziado nesta quarta-feira, 30, por conta de uma van suspeita que estava estacionada na Times Square. A polícia também esvaziou dois outros edifícios na avenida, mas o episódio acabou sem incidentes após uma checagem cuidadosa do veículo, que não encontrou nada perigoso em seu interior.

A polícia utilizou robôs e câmeras remotas para examinar o veículo suspeito, uma van que, segundo a imprensa local, estava estacionada no mesmo local há dois dias.

A esquina da Times Squares encontrava-se repleta de turistas e com uma forte presença policial devido à proximidade das tradicionais comemorações de ano-novo. No local, haverá uma cascata de luzes na noite do dia 31 de dezembro.