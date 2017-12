Prédio do Mappin na JK será vendido

O edifício na Avenida Juscelino Kubitschek, famoso por abrigar uma unidade do Mappin que chegou a registrar o maior sucesso de vendas para uma loja de varejo no mundo, vai finalmente à leilão, depois de quase 18 anos.

A massa falida do Mappin é dona de 30% do empreendimento, que hoje abriga uma loja do Supermercado Extra. Essa participação foi avaliada em R$ 130 milhões, segundo o síndico da massa falida, Nelson Carmona.

O prédio está pronto para ir à leilão entre março e abril deste ano. Os outros 70% pertencem à Gazit Brasil, empresa que administra shopping centers.

Os recursos arrecadados serão direcionados aos credores, mas a divisão ainda pode demorar. A falência do Mappin teve mais de cinco mil pedidos de habilitação de credores na massa falida. Nas idas e vindas do processo, os pedidos de homologação foram para o arquivo geral do cartório da 18.ª Vara Cível de São Paulo, por falta de espaço. No ano passado, Carmona disse que esses arquivos começaram a voltar, mas ainda faltam 1,2 mil processos.

Até agora foram pagos cerca de 80% dos credores trabalhistas e ainda tem R$ 100 milhões em caixa. Depois da trabalhista, a prioridade é a dívida fiscal, que deve consumir tudo o que está estimado ser arrecadado pela massa falida.