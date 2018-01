Prédio do Ministério da Agricultura é evacuado após ameaça de bomba

BRASÍLIA - O prédio do Ministério da Agricultura em Brasília foi evacuado na manhã desta quarta-feira, 4, depois de uma ameaça de bomba. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar fazem uma varredura no local para identificar se a ameaça é real. A situação ocorre no mesmo dia do anúncio do Plano Safra 2016/2017, que deve disponibilizar mais de R$ 200 bilhões em financiamentos para médios e grandes agropecuaristas.

A equipe da ministra Kátia Abreu, que iria passar pelo ministério antes de se dirigir ao Palácio do Planalto, onde ocorrerá o anúncio do plano, irá direto para a sede do governo federal.

Nesta terça-feira, o Palácio do Planalto informou que o Plano Safra da Agricultura Familiar 2016/2017, que se inicia em 1º de julho, vai ofertar R$ 30 bilhões em crédito para o financiamento da produção. Na safra atual, 2015/16, a oferta havia sido um pouco menor, de R$ 28,9 bilhões, e os recursos contratados devem alcançar R$ 22 bilhões até o fim da safra.