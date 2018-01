Prédios em São Paulo conseguem atingir meta As metas de racionamento foram cumpridas por mais de 80% dos edifícios da cidade de São Paulo, em junho, de acordo com o levantamento realizado pela Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios de São Paulo (AABIC). Com isso, as despesas com energia elétrica dos condomínios caíram, em média, 9,04%, passando de R$ 1.117,00 para R$ 1.016,00 O recuo na conta de luz dos condomínios foi acompanhado, em junho, pelas despesas com o consumo d´água, que caíram 5,36%. Para o presidente da AABIC, o advogado José Roberto Graiche, o sucesso dos condomínios no cumprimento das metas foi conseguido a duras penas, através de medidas drásticas que chegaram, em alguns casos, a comprometer a segurança. "Sem dúvida, os edifícios estão mais vulneráveis, prejudicados também pela redução na iluminação das ruas", afirma. Segundo ele, a maioria dos condomínios que não conseguiram atingir a meta de energia já estava adotando, há tempos, medidas de redução de despesas, incluindo o item "luz". "Infelizmente, a única saída, nesses casos, é encontrar soluções urgentes para evitar a sobretaxa e o corte no fornecimento. É um desafio que exige sensatez e cautela, pois é preciso racionar energia sem colocar em risco a segurança dos condôminos". Link: Para a cartilha de racionamento de energia - como economizar energia nos condomínios.