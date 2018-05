Prefeito de Detroit não descarta resgate federal

A cidade de Detroit, que fica no estado de Michigan e que já foi conhecida como um dos maiores polos da indústria automobilística do mundo, entrou na quinta-feira com pedido de falência. Trata-se da maior cidade dos Estados Unidos a entrar com um pedido desse tipo na história do país. A dívida do município seria algo perto de US$ 18 bilhões.

Segundo Bing, mais de 100 cidades dos EUA estão passando pelos mesmo problemas enfrentados por Detroit. "Podemos ser os primeiros. Somos a maior cidade. Mas certamente não seremos os últimos. Logo, temos que estabelecer referências sobre como consertar a situação de nossas cidades", avalia o prefeito de Detroit. Fonte: Dow Jones.