Prefeito de Vila Velha teme desastre com decisão do Cade O prefeito Max Filho (PDT), de Vila Velha - município do Espírito Santo onde a Chocolates Garoto está instalada há 74 anos, mantendo 3 mil empregos diretos -, afirmou esta tarde que teme "um desastre" em conseqüência da decisão do Cade de reprovar a compra da empresa pela multinacional suíça Nestlé. O prefeito destacou, por meio de sua Assessoria de Imprensa em Brasília, que a compra da Garoto pela Nestlé deu novo ritmo à economia da cidade. "A empresa voltou a dar lucro e o município ganhou com isso", comentou. Segundo o prefeito, com a reprovação da compra, o clima na cidade volta a ser de incerteza, como há dois anos quando a fábrica esteve ameaçada de fechar. "Não defendo a concentração econômica, defendo a manutenção dos empregos, e são esses empregos que estão ameaçados agora", acrescentou Max Filho. Segundo a Assessoria da Prefeitura, a Garoto é, dentre as empresas sediadas em Vila Velha, a maior contribuinte para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), e em 2003, recolheu R$ 32 milhões em ICMS para o governo estadual. Sindicato decepcionado Em fevereiro do ano passado, uma comissão sindical, tendo à frente a presidente do sindicato, Linda Moraes, foi pedir ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva a manutenção do controle da Garoto pela Nestlé. A fábrica de chocolate capixaba emprega 3 mil, dos 8 mil funcionários da indústria de alimentos do Estado. Na última segunda-feira, o sindicato apresentou sua defesa ao conselheiro do Cade Luis Alberto Scalopi e a principal argumentação dos sindicalistas foi a necessidade de preservação dos postos de trabalho. "A definição do Cade nos pegou de surpresa. Esperávamos que exigissem da Nestlé se desfazer de algumas marcadas, como a Baton e o Serenata de Amor", disse a diretora do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia do ES, Mara Lúcia Lira, referindo-se a dois carros-chefes da Garoto, um bastão de chocolate e um bombom fabricado há 50 anos.