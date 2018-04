Prefeitos participam de fotomontagem com Lula e Dilma

Cada um dos 3,2 mil prefeitos que foram à Brasília para o encontro nacional com o presidente Luiz Inácio da Silva em Brasília e ministros como a possível candidata à sucessão presidencial Dilma Rousseff (Casa Civil) podem sair de lá levando uma foto ao lado dos dois. Veja Também: Dilma pede a prefeitos prioridade para projetos do PAC Um estande montado em frente ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães garante a lembrança da viagem. O prefeito da cidade de Timbiras, no Maranhão, Raimundo Nonato Pessoa, foi um dos que resolveu aderir à fotomontagem e vai levar para casa o seu cartão postal. Fotos Celso Junior/AE Raimundo Nonato Pessoa posa para foto em Brasília A prefeita de São Gonçalo no Rio, Aparecida Panissaet, também levará a lembrança