Prefeitura de Salvador cumpre ameaça e fecha banco Fiscais da prefeitura de Salvador fecharam nesta manhã a agência do banco Bradesco situada no centro empresarial Iguatemi por descumprimento da Lei dos 15 minutos. A agência já havia sido notificada, multada e embargada e mesmo assim não cumpriu a legislação que impõe o tempo máximo de 15 minutos que um cliente pode esperar na fila. Após fechar a agência, os fiscais seguiram para o Bairro do Comércio onde pretendiam lacrar uma agência do Banco Real pelo mesmo motivo.