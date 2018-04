Prefeitura de São Paulo lança "Pacto pelo Emprego" A Prefeitura de São Paulo pretende inserir as pessoas que passaram por programas sociais do município e de requalificação profissional ao mercado de trabalho. Hoje, a prefeita Marta Suplicy (PT) assinou convênio, batizado de "Pacto pelo Emprego", com 30 empresas e centrais sindicais para que as pessoas que participaram de projetos como "Começar de Novo" e "Operação Trabalho" tenham preferência no momento da contratação das empresas. "Não é trabalho da Prefeitura arrumar emprego para as pessoas, mas é um compromisso do partido que administra a prefeitura", afirmou. Na avaliação da prefeita, o programa é um passo decisivo da Prefeitura na consolidação das ações contra o desemprego. "Tivemos programas de combate à pobreza, recapacitação dos trabalhadores e, agora, geração de emprego", listou. O secretário municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, Márcio Pochmann, informou que, em princípio, 6 mil pessoas que passaram pelo programa "Operação Trabalho", de recapacitação profissional, serão disponibilizados para as 30 empresas que já assinaram o convênio. "Essas são as primeiras pessoas que passaram pela recapacitação em um período de três a cinco meses, tiveram benefício de renda e estão aptos para o mercado de trabalho", afirmou. "Mas nosso objeto de interveniência são as 600 mil pessoas já cadastradas nos 50 distritos da cidade de São Paulo", ressalvou. Parceiros As 30 primeiras empresas a assinarem o convênio são prestadoras de serviços para a Prefeitura de São Paulo. Segundo o presidente da Associação Paulista de Obras Públicas (Apeop), classificou como importante a iniciativa da Prefeitura e garantiu que, por pertencer a um segmento ligado à construção civil, terá maior agilidade para absorver os trabalhadores ao mercado de trabalho. "Orientamos nossos associados para que sempre que tiverem obras a serem iniciadas, que procurem a Secretaria do Trabalho para saber do cadastro da mão-de-obra disponível", afirmou. Segundo ele, as empresas associadas à Apeop geram hoje cerca de 80 mil empregos e, na expectativa da associação, algo entre 8 mil e 15 mil empregos serão gerados este ano no setor. "Teremos condições de abrigar estes trabalhadores, contanto que o País tenha crescimento econômico e exista a necessidade de se contratar mão-de-obra", argumentou. Pochmann informou ainda que o "Pacto pelo Emprego" poderá ser aderido por qualquer empresa instalada em São Paulo. Segundo ele, foram iniciados entendimentos para que a Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) ingressem no acordo.