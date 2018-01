Prefeitura envia hoje o carnê do IPTU A Secretaria Municipal das Finanças começa a enviar hoje, pelos Correios, a primeira remessa de 200 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de São Paulo relativo a 2001. Esses carnês são os de maior valor e têm vencimento previsto para os dias 22 e 23 para pagamento à vista, com desconto de 5%, ou quitação da primeira parcela para quem optar pelo parcelamento. O Município tem um total de 2,7 milhões de contribuintes do IPTU. Os carnês restantes serão distribuídos até 3 de março e os contribuintes têm como prazo limite para recebimento o dia 9 de março. Nos casos de não recebimento, eles devem entrar em contato com a administração regional mais próxima de sua residência. A Assessoria de Imprensa da Secretaria das Finanças informou que a Prefeitura espera arrecadar R$ 1,3 bilhão em 2001 com o IPTU - a previsão consta do orçamento do Município, cujo valor total chega a R$ 8,1 bilhões. A partir do dia 16 estará disponível para o público o serviço de informações Disque IPTU, pelo telefone 5574-5011, de segunda a sexta-feira.