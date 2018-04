Prefeitura enviará notificação do IPTU A partir de amanhã e até o dia 26 de fevereiro, a prefeitura da capital enviará pelo correio as notificações do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para os contribuintes que vão pagar o tributo. Até agora, apenas os proprietários de imóveis que ficaram isentos haviam recebido os carnês do IPTU. No caso de unidades residenciais, a isenção foi concedida para as com valor venal de até R$ 50 mil. O vencimento da primeira parcela ou da cota única do IPTU vai ocorrer entre os dias 6 de fevereiro e o dia 13 de março, em datas que foram definidas de acordo com o CEP do imóvel. O contribuinte tem a opção de pagar o imposto em cota única com desconto de 5% ou em dez parcelas iguais, sem desconto. O professor de economia Mauro Halfeld explica que esse desconto de 5% embute juro de 0,94% ao mês, um porcentual muito próximo do que as aplicações financeiras, como os fundos DI, estão pagando. Como o desconto é pequeno, pode não ser suficiente para estimular o contribuinte a desembolsar o valor de uma só vez, avalia Halfeld. A não ser nos casos em que o contribuinte tenha o dinheiro disponível e queira pagar o débito de uma só vez para livrar-se da obrigação de ir ao banco todos os meses para fazer o pagamento.