Prefeitura fiscaliza filas de banco A partir de hoje, entra em vigor a lei define que o tempo de espera nas filas de bancos não pode passar de 30 minutos. De acordo com a legislação, o tempo permitido de espera em dias normais deverá ser de 15 minutos; nas vésperas de feriados e nos dias após feriados, de 25 minutos; e nos dias de pagamento dos funcionários públicos, de 30 minutos. A prefeitura realizará blitz em diversas agências para verificar o cumprimento da lei. Além de respeitar os prazos de espera estipulados pela lei, as agências bancárias deverão ter em suas dependências equipamentos que forneçam comprovante com os horários de entrada nas filas e de atendimento nos caixas. Em caso de descumprimento da lei, os usuários poderão fazer suas denúncias na subprefeitura ou pelo telefone 156, a multa prevista é de R$ 564, que será dobrada em caso de reincidência.