Preferidos das operadoras, modems são sucesso Em junho, 1,9 milhão de celulares 3G estavam ativos no Brasil, uma alta de 12,44% em relação a dezembro de 2008. Em igual período, a demanda por modems, para ter acesso a rede 3G via computador, explodiu. A alta é de 434,9% na mesma comparação, atingindo quase 3,6 milhões de modems ativos em junho . "Os números de modems surpreenderam. É uma venda melhor para a operadora do que o celular", diz Luís Minoru, diretor da área de consultoria da PromonLogicalis. Ele explica que, ao vender um modem, a operadora conquista um novo cliente ou uma segunda linha, enquanto incentivar a troca de aparelhos GSM por 3G significa um custo para manter o cliente. Por isso, a estratégia das operadoras tem sido subsidiar as vendas de modems, ao invés de celulares. Algumas fabricantes resistiram a produzir modems, porque temiam "canibalizar" o mercado dos celulares 3G, diz Minoru. As empresas insistiam que os consumidores deveriam utilizar os próprios celulares como modems para os laptops. Mas, por enquanto, a ideia não emplacou no Brasil. Líder de mercado, a Nokia deve lançar ainda este ano seu próprio modem. Segundo Fernando Soares, gerente de portfólio da Nokia, a empresa fabrica 3G no País desde 2007 e possui mais de 30 modelos no mercado. Ele garante que as vendas estão dentro da expectativa. "O 3G já é uma realidade, mas vai massificar mais. Existe uma grande parcela da população que ainda compra o mais barato." Soares prevê forte crescimento do celular 3G no ano que vem, quando a cobertura da rede crescer.