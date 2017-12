Prefixados lideram em rentabilidade De acordo com dados da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), os fundos de renda fixa prefixados devem acumular no ano um ganho nominal de 17,24%. Já os fundos de renda fixa DI, ou pós-fixados, chegam ao final de 2000 com rendimento de 17%. Os números levam em conta a rentabilidade acumulada até o dia 18 de dezembro e a projeção até o final do ano, considerando o rendimento do último dia disponível. Trata-se de um ganho real de 11,24% e 11%, respectivamente. No caso da caderneta de poupança, o juro real foi muito baixo. O rendimento nominal foi de 8,39% em 2000, o que garante um juro real - acima da meta de inflação - de 2,39%. Na análise dos Certificados de Depósito Bancário (CDBs) para médias quantias, o ganho nominal é de 15,27% no acumulado do ano - com juro real de 9,27%. Vale lembrar que no cálculo desses rendimentos, levou-se em conta os dias úteis até o final de 2000, projetando-se a rentabilidade até o último dia útil do ano.