Prefixados ou DI: veja em que investir Na escolha entre um fundo de renda fixa prefixado e um fundo referenciado DI, o investidor deve estar atento a algumas características específicas de cada um e à forma como o cenário de incertezas em relação à Argentina pode afetar as perspectivas para os juros. Para quem busca segurança e não quer correr nenhum risco, o investimento em fundos DI é a aplicação recomendada. Mas, para quem quer diversificar a carteira de investimentos, a alocação de recursos em fundos prefixados pode ser uma boa alternativa, segundo o operador sênior da Sul América Investimentos, Miguel Sano. "A recomendação é que não sejam direcionados mais de 20% dos recursos para esta alternativa", avalia. O diretor de renda fixa da BankBoston Asset Management, Flávio Bojikian, recomenda que, antes de optar por um fundo prefixado, o investidor leve em consideração também o período da aplicação. "Recursos com prazo de resgate menor do que um ano não devem ser alocados nesta opção", afirma. Sano, da Sul América Investimentos, alerta para outros cuidados que o investidor deve ter nesta escolha: a taxa de administração e a estratégia da carteira. "Se o objetivo é ficar em uma posição prefixada, o investidor deve escolher um fundo em que o gestor ficará com papéis prefixados, independentemente do cenário", avalia. Vale destacar que, em algumas carteiras, o objetivo é balancear os papéis prefixados e DI, de acordo com a situação do mercado, sempre buscando a redução do risco. Risco dos prefixados Na escolha dos fundos prefixados, o investidor também precisa estar preparado para perdas. O diretor de operações para clientes da Lloyds Asset Management, Gilberto Poso, explica que, em períodos de instabilidade maior, a oscilação das taxas de juros também é maior. Como o valor das cotas é corrigido diariamente em função dessas oscilações, em um momento de alta dos juros, um papel comprado a uma taxa mais baixa perde valor. Com isso, a rentabilidade deste fundo prefixado pode ficar negativa. Veja um exemplo: supondo que uma carteira prefixada tenha apenas um papel comprado com juros de 20% ao ano e, no dia seguinte, a taxa negociada no mercado suba para 25%, o valor deste título diminui e o valor da cota da carteira também. Isso porque, com juros de 20% ao ano, um título comprado a R$ 100 tem valor presente - R$ 100 descontados os juros - de R$ 83,33. Com a alta da taxa para 25% ao ano, o valor presente deste título cai para R$ 80. "O investidor deve estar preparado para este risco. Isso não significa que esta perda não possa ser recuperada. Se o gestor do fundo mantiver este título em carteira e se o prazo dele for mais longo, há grandes chances de recuperação quando as taxas de juros voltarem a cair", explica Poso. Veja no link abaixo a perspectiva dos analistas para as taxas de juros e os riscos do investimento.