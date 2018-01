Prefixados podem sair dos leilões do Tesouro O Governo está com medo de colocar títulos prefixados no mercado, por conta das incertezas do cenário financeiro internacional. Prova disso é que ele já estuda deixar os papéis prefixados fora dos leilões de títulos no mês que vem. Isso se a volatilidade no mercado financeiro continuar alta. O Tesouro vem pagando taxas de 22% ao ano nos leilões de títulos prefixados. Os juros são muito altos, se comparados com a taxa de juros básica - Selic - que está em 18,5% ao ano. O cronograma de leilões para junho, que será divulgado na próxima semana pelo Tesouro Nacional, dará flexibilidade ao governo para vender ou não títulos prefixados. A intenção é retomar a colocação dos prefixados assim que o mercado se acalmar. Mas o governo não quer se comprometer com a venda desses papéis, pois isso aumentaria o nervosismo no mercado. Um dos fatores que vêm facilitando essa decisão é que em junho vencem apenas papéis pós-fixados, que têm a taxa de juros definida na data do resgate. Estão programados vencimentos de R$ 14 bilhões. Isso vai permitir ao governo rolar sua dívida, sem aumentar a parcela de títulos pós-fixados na dívida total, como foi obrigado a fazer este mês com a troca de leilões de títulos prefixados por pós. Além disso, o volume de títulos que precisa ser rolado em junho é menor que em maio, quando os vencimentos foram de R$ 21, 6 bilhões. Em abril, a dívida total do Tesouro Nacional no mercado era de R$ 472,95 bilhões. Desse total 53,6% eram em títulos pós-fixados e apenas 13,68% em papéis prefixados. A participação dos prefixados no total da dívida vinha aumentando, mas a situação vai se reverter quando forem contabilizados os dados de maio. Isso porque o Tesouro havia previsto em seu cronograma para esse mês vender entre R$ 10 bilhões e R$ 14 bilhões de títulos prefixados, mas só conseguiu colocar R$ 3 bilhões.