Pregão da Bolsa muda de horário a partir do dia 20 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) anunciou os novos horários de negociação que passam a valer a partir de 20 de outubro, devido ao horário de verão. O pregão eletrônico terá sessão continua das 11h às 18h. Das 10h45 às 11h haverá leilão de pré-abertura e das 17h55 às 18h acontece o call de fechamento. O pregão viva-voz será das 11h às 17h45, com interrupção entre as 13h30 e 14h30. O after market terá pré-abertura das 18h30 às 18h45, e as negociações acontecerão das 18h45 às 19h30. Veja abaixo outros horários da Bovespa: Bloqueios/Exercício no mercado de opções sobre ações: a) Dias anteriores ao vencimento: das 11h as 17h - Bloqueio e Exercício. b) Dia do vencimento: das 11h as 12h - somente Bloqueio; das 12h as 13h30 - Exercicio e Bloqueio. Bloqueios/Exercício no mercado de opções sobre índice: a) Dias anteriores ao vencimento: das 11h as 13h30 - Bloqueio e Exercicio. b) Dia do vencimento: das 11h as 13h30 - somente Bloqueio; das 13h30 as 18h - Exercicio e Bloqueio. Correção de Operações: Até 19h30. Bovespa FIX das 10h as 13h - negociação na roda FX0L; das 10h as 17h - negociação nas rodas FX0B e FX1L.