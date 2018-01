Pregão da Bovespa mais cedo, a partir de 5 de abril A partir de 05 de abril, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) terá novos horários de negociação. O pregão viva voz funcionará das 10 horas às 16h45, com intervalo entre 13 e 14 horas, enquanto o sistema eletrônico terá sessão contínua das 10 às 17 horas. O Bovespafix funcionará das 10h às 13h para as negociações com liquidação pelo saldo líquido multilateral em D+0 (no mesmo dia) e das 10h às 17h para as operações com liquidação bruta em D+0 e com liquidação pelo saldo líquido multilateral em D+1 (no dia seguinte). Na Sociedade Operadora do Mercado de Ativos (Soma), o pregão eletrônico SomaTrader e o Somafix funcionarão de 10h às 17h, continuamente. O After Market iniciará suas operações às 17h30 e as encerrará às 19h.