Pregão da Bovespa se encerrará às 17h em abril A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) comunicou hoje que, a partir do dia 2 de abril, o pregão eletrônico funcionará das 10h às 17h, antecipando em uma hora o fechamento atual. A medida vale para todas as empresas negociadas nos mercados à vista, à termo e de opções. O leilão de pré-abertura - entrada de ofertas para a formação do preço teórico de abertura, será das 9h45 às 10h. O call de fechamento será das 16h55 às 17h para todas as empresas negociadas no mercado à vista do pregão viva voz e para os demais papéis que fazem parte da carteira teórica do Índice Bovespa (Ibovespa).