Pregão eletrônico começa às 10h na segunda-feira A Bolsa Mercantil e Futuros divulgou hoje um comunicado em que informa os horários do pregão da próxima segunda-feira, dia em que o Brasil estréia na Copa do Mundo contra a Turquia. Segundo a nota, no "pregão eletrônico não haverá a primeira fase, das 9h00 às 10h00. O início dos trabalhos será às 10:00; as demais fases ocorrerão em seus horários habituais". Segundo a BM&F, "o pregão de viva voz não sofrerá alterações, os diversos mercados obedecerão a seus horários regulamentares". Com relação aos próximos jogos da seleção, a BM&F ainda não definiu uma possível alteração.