Pregão viva-voz da Bovespa acaba no dia 30 de setembro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) informou hoje que o pregão viva-voz da bolsa paulista acabará no dia 30 de setembro. A notícia havia sido antecipada pelo presidente da Bovespa, Raymundo Magliano Filho, à Agência Estado em junho deste ano, durante o evento Destaques Cias. Abertas. O fim do pregão viva-voz se deve à pouca representatividade dos negócios desse segmento na Bolsa. Hoje, mais de 95% das transações são feitas eletronicamente, por meio do sistema mega-bolsa. A Bovespa informou que reformulará o espaço do pregão em seu edifício-sede. O recinto servirá como uma área de demonstração prática do mercado de ações para o público em geral, que poderá ver como funciona uma mesa de operações de uma corretora e como é o dia-a-dia da Bolsa.