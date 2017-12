Pregão viva voz da Bovespa volta das 10h às 16h45 A partir de hoje, o pregão viva voz da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) volta a operar ao seu horário normal: das 10h às 16h45, com intervalo de uma hora, das 13 horas às 14 horas. Já o sistema eletrônico terá sessão contínua das 10 horas às 17 horas. Com a alteração, o After Market, negociação exclusiva do sistema eletrônico, irá funcionar das 17h30 às 19 horas. A Sociedade Operadora do Mercado de Ativos (Soma) informa que o sistema de negociação Soma Trader funcionará ininterruptamente das 10 horas às 17 horas também a partir de hoje.