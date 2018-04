Prejuízo da Alitalia cai para US$ 89,3 mi no trimestre A companhia aérea deficitária Alitalia SpA disse que diminuiu o seu prejuízo operacional para 99 milhões de euros (US$ 89,3 milhões) no primeiro trimestre de 2002, em relação ao prejuízo de 193 milhões de euros no mesmo período do ano anterior. Segundo a companhia, o prejuízo consolidado - com impostos e encargos especiais - no período quase caíram pela metade, para 103 milhões de euros (US$ 92,9 milhões), ante 200 milhões de euros em igual período de 2001. A companhia aérea estima um prejuízo líquido, em 2002, de 53 milhões de euros (US$ 47,8 milhões), conforme anunciado em seu plano de emergência apresentado aos investidores, após os atentados terroristas de 11 de setembro afetarem a previsão de lucros do setor. A empresa confirmou que a meta para 2002 será alcançada através de vários itens extraordinários, maiores do que o antecipado, sem fornecer mais detalhes sobre o assunto. A Alitalia disse que a receita no primeiro trimestre registrou queda de 11% para 1,07 bilhão de euros (US$ 908,8 milhões), devido à restruturação da rede, que afetou negativamente o tráfego de passageiros. O custo de mão-de-obra declinou 8% para 24 milhões de euros (US$ 21,6 milhões) no mesmo período.