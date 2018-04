Prejuízo da Cesp aumenta 139% com a alta do dólar A alta do dólar fez o prejuízo da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) dar um salto no primeiro semestre do ano. A empresa registrou perda líquida de R$ 1,512 bilhão, um aumento de 139,65% em relação ao mesmo período de 2001. O resultado surpreendeu negativamente o mercado. A analista Luciana Puccetti, da Itaú Corretora, disse que o impacto da variação cambial na dívida da empresa foi muito grande, apesar de esperado. A Cesp encerrou junho com dívida de quase R$ 9,5 bilhões, 80% atrelada à moeda estrangeira. O débito não tem proteção, segundo a analista, já que as empresas estaduais de São Paulo têm restrição quanto à constituição de hedge. Por causa disso, as despesas financeiras líquidas da companhia somaram R$ 340,359 milhões até junho, com elevação de 20,91%. O analista Oswaldo Telles, da BBV Corretora, disse que esperava ganho no item "Imposto de Renda (IR) diferido", o que não apareceu no balanço. Segundo ele, a Cesp não contabilizou IR positivo por causa de nova instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de n.º 371, editada em junho. A instrução estabelece novas diretrizes quanto ao reconhecimento contábil de créditos vindos de prejuízos fiscais e despesas temporariamente indedutíveis. Com a instrução, a companhia deixou de constituir qualquer ativo relacionado aos créditos fiscais gerados no semestre. De acordo com Telles, a empresa só pode contabilizar IR diferido se provar que poderá compensar com lucros futuros, em até dez anos, o prejuízo atualmente registrado. "Esse ponto fez o resultado da Cesp ser pior que o esperado." O analista previa perda de cerca de R$ 1 bilhão no semestre. O resultado negativo da companhia repercutiu mal entre os investidores. Na tarde de ontem sexta-feira, as ações preferenciais (sem direito a voto) caíam 2,43% na Bolsa de Valores de São Paulo, para R$ 6,82. " Segundo o analista da BBV, o lado operacional da Cesp ficou em linha com as estimativas. A companhia apurou prejuízo operacional em R$ 1,517 bilhão, 60,77% superior ao do mesmo intervalo de 2001. A Cesp afirmou, em seu comentário de desempenho, que o preço médio do MWh, desconsiderados os efeitos da energia excedente e de comercialização de curto prazo, ficou em R$ 54,45 no segundo trimestre, ante R$ 49,18 no mesmo período do ano passado, um aumento de 10,72%. As receitas de fornecimento e suprimento de energia atingiram no segundo trimestre R$ 472,523 milhões, com aumento de 20,2%.