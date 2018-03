Prejuízo da Cesp aumenta 320,3% em 2002 A Cesp encerrou 2002 com um prejuízo líquido de R$ 3,417 bilhões, volume 320,3% maior em relação ao ano anterior. A receita operacional líquida caiu 12% no intervalo, para R$ 1,860 bilhão. As despesas operacionais da empresa totalizaram R$ 952,942 milhões no ano passado, com queda de 36,4% frente a 2001. A perda financeira líquida aumentou 134,7%, para R$ 4,315 bilhões. Somente na conta "variações monetárias e cambiais líquidas", a companhia apurou prejuízo de R$ 3,581 bilhões em 2002, montante 188,8% maior na comparação com o ano anterior. O resultado operacional fechou negativo em R$ 3,407 bilhões, com alta de 178,5%. O prejuízo por lote de mil ações foi de R$ 36,47 em 2002. Em 31 de dezembro passado, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 6,478 bilhões.