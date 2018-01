Prejuízo da Continental Airlines cresce 375% em 2002 Uma série de medidas voltadas à geração de receita e redução de custos levou a companhia aérea Continental Airlines a registrar uma redução de suas perdas no final de 2002. De outubro a dezembro a companhia obteve prejuízo líquido de US$ 109 milhões, ante US$ 149 milhões registrados no quatro trimestre de 2001. O faturamento no período alcançou US$ 2,038 bilhões, o que representa um aumento de 17% em relação aos US$ 1,738 bilhão faturados de outubro a dezembro de 2001. O tráfego de passageiros durante o trimestre cresceu 8,9%, para 13,9 milhões de pessoas transportadas. Em termos de faturamento, o transporte de passageiros gerou US$ 1,89 bilhão, 16% a mais do que o montante obtido há um ano. Resultado anual Ao longo de 2002, porém, o prejuízo da Continental aumentou, em razão do encolhimento do mercado no primeiro semestre e da baixa contábil de US$ 242 milhões devido à depreciação da frota. De janeiro a dezembro a companhia teve prejuízo líquido de US$ 451 milhões, 375% a mais do que os US$ 95 milhões de prejuízo registrados no ano anterior. O faturamento no ano passado alcançou US$ 8,402 bilhões, 6% inferior em relação aos US$ 8,969 bilhões faturados ao longo de 2001. O tráfego de passageiros caiu 2,9%, para 59,35 milhões de pessoas. A taxa de ocupação, por sua vez, aumentou para 73,3%, ante a taxa de 71,8% registrada em 2001.