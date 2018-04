Prejuízo da Kmart vai a US$ 2,42 bilhões em 2001 A concordatária Kmart Corporation apresentou prejuízo líquido de US$ 2,42 bilhões, ou US$ 4,89 por ação, no ano fiscal terminado no dia 30 de janeiro. No ano fiscal terminado em 30 de janeiro de 2001, o prejuízo foi de US$ 244 milhões, ou US$ 0,48 por ação. Excluindo itens não comparáveis, lucro por renegociações e resultados de operações descontínuas, o prejuízo líquido da companhia foi de US$ 987 milhões, ou US$ 2,00 por ação, no ano fiscal de 2001 em oposição ao lucro líquido de US$ 219 milhões, ou US$ 0,47 por ação, no ano fiscal de 2000. As vendas líquidas, no período terminado em 30 de janeiro de 2002, foram de US$ 36,15 bilhões, uma queda de 2,4% em relação aos US$ 37,03 bilhões registrados no ano anterior. "Esses resultados confirmam as dificuldades significativas que a Kmart enfrentou no ano passado, incluindo diminuição de vendas, erosão da confiança dos fornecedores e resultados de lucros e negócios abaixo do esperado no quarto trimestre", disse o chairman e executivo-chefe da companhia, James Adamson. Excluindo itens não comparáveis, a margem bruta como percentual de vendas foi de 17,4% no ano fiscal de 2001, contra 20,9% em 2000.