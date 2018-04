Prejuízo da Lufthansa cai a US$ 26,46 mi A companhia aérea alemã Deutsche Lufthansa AG anunciou um prejuízo líquido de 27 milhões de euros (US$ 26,46 milhões) nos primeiros seis meses de 2002, ante um prejuízo líquido de 43 milhões de euros em igual período de 2001. As vendas no primeiro semestre totalizaram 8,2 bilhões de euros (US$ 8,01 bilhões), uma alta de 4,7% em relação aos 7,8 bilhões de euros em 2001. Apesar de um difícil cenário operacional, a Lufthansa gerou uma receita de tráfego nos primeiros seis meses totalizando 5,9 bilhões de euros (US$ 5,77 bilhões), uma queda de 5,8% ante mesmo período de 2001. As companhias aéreas do grupo ajustaram sistematicamente a sua capacidade para uma menor demanda e dessa forma aumentaram de forma significativa a taxa de utilização de suas aeronaves. Os cortes de custos em todos os segmentos comerciais somaram 8,2 bilhões de euros (US$ 8,01 bilhões), apenas 3,0% maior do que no primeiro semestre de 2001. Embora os cortes de pessoal tenham aumentado 10,2% devido à consolidação de outras companhias, esses cortes teriam diminuído em 3,6% sem as mudanças de consolidação. A dívida líquida caiu para 2,72 bilhões de euros (US$ 2,66 bilhões) no período, ante 4,19 bilhões de euros em 2001. Tendo em vista as medidas de gestão da crise implementadas pela companhia, os investimentos foram cortados radicalmente para 439 milhões de euros (US$ 429,3 milhões), em comparação com 2,6 bilhões de euros em 2001.