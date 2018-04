Prejuízo da Sabesp cresce 257,56% no 1º trimestre A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) registrou prejuízo líquido de R$ 218,014 milhões no primeiro semestre do ano, com aumento de 257,56% em relação à perda do mesmo período de 2001. O prejuízo por ação ficou em R$ 0,00766. A receita líquida da companhia atingiu R$ 1,849 bilhão, o que indica elevação de 9,53%. O lucro bruto subiu 5,89%, para R$ 976,194 milhões. As despesas operacionais alcançaram R$ 1,302 bilhão, com crescimento de 34,62%, e as despesas financeiras líquidas somaram R$ 1,001 bilhão, subindo 46,98%. A empresa obteve prejuízo operacional, de janeiro a junho, de R$ 326,682 milhões, com avanço de 612,10% em relação à perda dos seis primeiros meses do ano passado. Em 30 de junho, o patrimônio líquido da empresa estava em R$ 7,671 bilhões.