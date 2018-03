Prejuízo da TAM sobe mais de dez vezes O prejuízo líquido da TAM no ano passado chegou a R$ 605,7 milhões, correspondente a mais de dez vezes a perda de R$ 56 milhões registrada em 2001, divulgou hoje a empresa. As perdas, atribuídas à alta de 52,6% do dólar em relação ao real e ao reajuste de 107% no preço do combustível de aviação, foram atenuadas pelo lucro de R$ 14 milhões no quarto trimestre. Segundo a empresa, a variação cambial foi responsável pela redução de R$ 645 milhões nos resultados da empresa, que ainda registrou prejuízo operacional de R$ 916,41 milhões. O patrimônio líquido se manteve positivo em R$ 204,28 milhões.