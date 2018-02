Prejuízo da United Airlines cresce para US$ 308 mi A United Airlines anunciou prejuízo líquido de US$ 308 milhões (US$ 5,68 por ação) para o quarto trimestre de 2001, 333,80% superior ao prejuízo de US$ 71 milhões (US$ 1,40 por ação) no mesmo período do ano anterior. Antes dos itens extraordinários, que incluem um pagamento do governo norte-americano, o prejuízo do quarto trimestre do ano passado foi de US$ 640 milhões, ou US$ 11,74 por ação, inferior às estimativas de prejuízo de US$ 14,96 por ação, projetadas pela Thomson Financial/First Call. O faturamento do período caiu 38,46%, para US$ 2,95 bilhões, no quarto trimestre de 2001. As informações são da Dow Jones.