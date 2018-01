Prejuízo econômico de crise aérea é incalculável O prejuízo na economia causado pela crise no setor aéreo brasileiro é incalculável, segundo avaliação do consultor aeronáutico Paulo Sampaio. Ele considerou que a influência negativa dos longos atrasos e cancelamentos de vôos permeiam diferentes setores da economia brasileira. "É impossível mensurar em números. Acho impossível calcular", disse. Sampaio considerou que não são apenas viagens de negócios que são perdidas. São funcionários que não conseguem chegar ao trabalho; pequenos empresários que não têm condições de arcar com a elevação de custos originada dos atrasos; entre outros inúmeros impactos negativos originados da situação. Praticamente todos os setores da economia estão relacionados, direta ou indiretamente, à viagens de avião. "É uma contaminação absurda", considerou. Ele lembrou que, a partir de 2001, fortaleceu-se o hábito de viajar de avião, que começou a não ser usado apenas para viagens de férias, e sim como instrumento para fechar negócios. Agora, essa mesma cultura de viajar de avião tornou-se inimiga, dada a situação do tráfego aéreo. "Quem tem recursos pode recorrer a videoconferência. Mas quem não tem, perde reuniões de negócios", considerou. O especialista lembrou que não somente o setor privado está sendo afetado pela situação, como também o governo federal. Políticos da atual gestão também perderam vôos por conta da crise, o que também atrasa o andamento de decisões da União - e, por conseqüência, afeta negativamente os negócios. Segundo informações do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea), os prejuízos das companhias aéreas com a crise do setor aéreo ainda está sendo calculada por cada companhia. Mas o Snea informou que, a única certeza é de que o cenário dos últimos dois dias já provocou um prejuízo superior ao de R$ 4 milhões diários estimados pelas empresas aéreas na última crise do setor, envolvendo as operações padrão dos controladores de tráfego aéreo, no início de novembro.