Prejuízo líquido da Corus sobe para US$ 730 mi A siderúrgica anglo-holandesa Corus Group PLC anunciou um prejuízo líquido de 458 milhões de libras esterlinas (US$ 730 milhões) no ano até 28 de dezembro de 2002, ante o prejuízo de 419 milhões de libras esterlinas no ano anterior. As vendas totalizaram 7,18 bilhões de libras esterlinas (US$ 11,4 bilhões) em 2002, em comparação com 7,69 bilhões de libras esterlinas em 2001. O ano de 2003 iniciou conforme o esperado, com uma demanda moderada no Reino Unido e estável na Europa, disse a Corus. Apesar dessa situação, os preços melhoraram em relação aos produtos de aço longo e de aço plano e a recente desvalorização da libra esterlina frente ao euro deverá trazer alguns benefícios no Reino Unido. O valor de mercado da Corus, no entanto, tem sido corroído pela contínua situação de prejuízo e questões de refinanciamento, juntamente com dificuldades encontradas na fusão proposta com a CSN e com o desinvestimento dos ativos de alumínio. No final de 2002, a dívida líquida somou 1,23 bilhão de libras esterlinas (US$ 1,95 bilhão). Embora a participação do grupo no mercado do Reino Unido em 2002 tenha ficado ao redor de 50%, com a fatia aumentando para cerca de 52% no segundo semestre de 2002, isso colidiu com uma tendência de queda da demanda. As vendas na Europa (incluindo o Reino Unido) representaram mais de 80% das vendas de aço carbono nos últimos dois anos e estão sujeitas a significantes movimentos nos preços de venda. Em vista da fracassada venda de ativos de alumínio à Pechiney, a Corus terá de buscar novo financiamento a partir de credores e de recursos decorrentes da venda de ativos não estratégicos. O período e a extensão de outras medidas a serem tomadas dependerão em grande parte da disponibilidade de financiamento adicional. CEO renuncia A Corus Group PLC, segunda maior siderúrgica da Europa, anunciou que seu executivo-chefe, Tony Pedder, apresentou sua renúncia. Em vista do desempenho da companhia, o conselho concluiu que uma mudança de liderança é necessária. O procedimento para recrutamento de um novo CEO está em andamento, disse a Corus. Stuart Pettifor, principal diretor executivo do conselho, foi nomeado executivo das operações e assumirá todas as responsabilidades relacionadas com assuntos operacionais. Brian Moffat concordou em adiar seus planos de se aposentar e continuará como chairman da empresa até que o seu sucessor seja nomeado.