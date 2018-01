Prejuízo por falta de energia pode ser ressarcido As regiões Sudeste e Centro-Oeste estão sofrendo em 2001 a maior estiagem dos últimos 20 anos, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A redução das chuvas deve comprometer o nível das águas das principais barragens que produzem energia elétrica no País. Em virtude disso, o Ministério de Minas e Energia aguardará o parecer técnico do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para decidir sobre a necessidade de se tomar ou não medidas de racionamento. Segundo o ONS, até o final de abril seria necessário que os reservatórios alcançassem 50% da sua capacidade para que não houvesse problemas de abastecimento de energia elétrica. Até o fim da semana passada, essa porcentagem estava em 34%. Prejuízos podem ser ressarcidos No caso de racionamento, os consumidores que forem prejudicados pela falta de energia elétrica poderão recorrer ao Procon para pedir indenizações ou o ressarcimento dos prejuízos. É o que afirma Maria Lumena Sampaio Ribeiro, diretora de atendimento do Procon. No entanto, diz ela, o ressarcimento dos prejuízos dependem da forma pela qual aconteceu a falta de energia. Segundo ela, se um consumidor tiver uma geladeira ou um aparelho elétrico queimado devido a queda de uma árvore na rede elétrica a empresa distribuidora ou geradora de eletricidade não podem ser culpadas. Mas se acontecer um blecaute sem a população ser avisada o consumidor pode pedir indenização. Lumena afirma que, neste caso, é necessário encomendar um orçamento e um diagnóstico dos danos e prejuízos. Depois disso o orçamento é entregue para a empresa que causou o blecaute. Se esta não pagar, ela recomenda, o consumidor a reclamar para a Comissão de Serviços Públicos de Energia de São Paulo (CSPE) no telefone 0800 55 55 91 ou denunciar na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no telefone 0800 61 20 10. "O consumidor também pode reclamar no Procon." Se houver racionamento de energia a empresa deve avisar o consumidor com antecedência para que ele se prepare. "A empresa precisa explicar as causas do racionamento para os consumidores." No entanto, se eles sentirem-se prejudicados poderão pedir indenização.