Prejuízos com o Katrina podem chegar a US$ 125 bilhões A empresa Risk Management Solutions, sediada na Califórnia, que avalia custos de desastres para seguradoras e instituições financeiras, divulgou que os custos com seguros podem ultrapassar os US$ 60 bilhões, com um prejuízo total de US$ 125 bilhões. Segundo a Risk Management, a avaliação dos prejuízos provocados pelo furacão Katrina aumentou porque foi baseada em operação de reconhecimento realizada na semana passada. A companhia de seguros Swiss Re, a segunda maior do mundo, também reviu para US$ 40 bilhões a estimativa do que as empresas do setor terão de pagar em conseqüência de danos provocados pelo furacão Katrina - duas vezes mais do que o cálculo original. As estimativas do impacto do furacão sobre a economia mundial também estão aumentando. O presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude Trichet, advertiu que o mundo terá um crescimento econômico menor e inflação mais elevada no terceiro trimestre do ano como resultado do aumento do preço do petróleo. Trichet disse também que o crescimento deve ser retomado no quatro trimestre, pois a economia mundial é "bastante dinâmica".