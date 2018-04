Premiê chinês diz que governo manterá estímulo

Já o vice-presidente do Banco do Povo da China (o banco central chinês), Su Ning, elogiou o fato de que mais bancos estejam envolvidos no projeto piloto para utilizar o yuan como moeda em acordos comerciais. Cerca de 10 bancos em Xangai estão ativamente se preparando para o projeto piloto e alguns bancos estrangeiros também expressaram interesse, disse Su em entrevista para a revista China Finance, que tem apoio do banco central.

Pequim lançou um programa piloto para operações comerciais em yuans entre algumas companhias selecionadas e bancos comerciais determinados, como parte dos esforços para promover a utilização da moeda chinesa nas transações de comércio do país e reduzir gradualmente sua dependência do dólar. Até o momento, o Banco da China e o Banco de Comunicações já fecharam operações de comércio em yuans dentro do programa piloto. As informações são da Dow Jones.