Reiterando a posição do governo chinês, Wen disse que a flexibilização do câmbio na China será gradual, afirmou a Xinhua.

Wen disse ainda, durante reunião com altas autoridades da zona do euro na cidade de Nanjing, no leste da China, que os chineses esperam que as maiores moedas de reserva do mundo consigam manter a estabilidade. As informações são da Dow Jones.