Premiê grego diz estar pronto para retomar negociações

Após a maioria da população grega rejeitar as condições impostas pela União Europeia para liberação de ajuda financeira, o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, disse que seu governo está pronto para retomar imediatamente as negociações com os credores. A declaração é uma tentativa de reabrir os bancos no país, fechados há uma semana.

Tsipras disse que a vitória do "não" no plebiscito deste domingo, 5, é "uma mostra de que a democracia não será chantageada". Em discurso transmitido pela televisão grega, ele agradeceu aos eleitores gregos por fazerem "uma escolha muito corajosa".

Negando rumores de que o referendo era, na verdade, uma votação sobre se a Grécia permanece na zona do euro, Tsipras disse que a missão que os gregos lhe deram era chegar a uma solução viável em vez de colidir com o resto da Europa. "Estou plenamente ciente de que a missão que vocês me deram não é a de romper com a Europa, mas sim de fortalecer nossa posição de negociação para achar uma solução viável".

O premiê também afirmou que "a questão da nossa dívida agora estará na mesa de negociação, à luz do recente relatório do FMI sobre sua sustentabilidade". Na última quinta-feira, o FMI havia divulgado relatório no qual afirma que a dívida da Grécia precisará de uma reestruturação - posição que o governo grego vinha defendendo, em oposição à dos demais governos dos países da zona do euro. Ele afirmou também que "nossa prioridade imediata é restaurar o funcionamento de nosso sistema bancário e a estabilidade econômica".

Tsipras disse que pedirá ao presidente do país, Prokopis Pavlopoulos, a convocação de uma reunião entre líderes dos partidos políticos para comunicá-los da situação.

O ministro das Finanças da Grécia, Yanis Varoufakis, complementou o discurso de Tsipras e afirmou que a Grécia procurará "um terreno comum" com credores. "A partir de amanhã, com este generoso 'não' da parte do povo grego, nós vamos estender nossa mão aos credores, de modo a trabalhar com eles", disse em entrevista logo após a divulgação do resultado da consulta popular.

Reunião de emergência. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e o presidente da França, François Hollande, conversaram pelo telefone sobre a questão da Grécia e convocaram uma reunião de cúpula dos países da zona do euro para esta terça-feira, 7. "Ambos concordam que a decisão dos cidadãos gregos deve ser respeitada", disse o porta-voz de Merkel, Steffen Seibert.

O porta-voz também disse que Merkel e Hollande vão se reunir e jantar nesta segunda-feira, 6, em Paris, "para discutir uma avaliação conjunta da situação após o plebiscito na Grécia e a continuidade da cooperação estreita entre Alemanha e França sobre essa questão". (Com agências internacionais)