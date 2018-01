Premiê da Grécia pede que população negue acordo e diz que o país não vai deixar euro

O primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, pediu nesta segunda-feira que os gregos rejeitem um acordo de ajuda internacional no referendo de 5 de julho, ignorando alertas de que um voto pelo "não" levaria Atenas à saída da unidade monetária da Europa.

"Eu não acho que o plano deles seja expulsar a Grécia da zona do euro, mas acabar com as esperanças de que pode haver políticas diferentes na Europa", disse o primeiro-ministro em uma televisão pública.

No sábado, a negociação entre os gregos e a União Europeia fracassou diante da insistência do governo de Alexis Tsipras de realizar um referendo no dia 5 de julho para consultar a população se estariam dispostos a mais um pacote de austeridade, em troca de recursos do FMI e da UE.

A situação ficou ainda mais tensa quando, na manhã de domingo, o Banco Central Europeu anunciou que não pretende elevar o volume de recursos do fundo que dispõe para garantir uma assistência emergencial aos bancos da Grécia.

O mecanismo europeu de apoio não foi eliminado. Mas seu teto não será alterado.

Para esta segunda-feira, ele seria de 89 bilhões de euros. Ainda que o BCE admita que está disposto a mudar sua estratégia para garantir a "sustentabilidade financeira" da Grécia, a realidade é que a Europa deu um sinal à Atenas de que não iria incrementar a ajuda. A meta era clara: criar uma pressão para que o governo de Alexis Tsipras renunciasse a seu projeto.

O resultado dessa medida foi a decisão em Atenas de decretar um feriado bancário e o fechamento da bolsa de valores por sete dias. Tspiras, porém, apelou à população por “calma e paciência”, enquanto milhares de pessoas faziam filas em caixas eletrônicos pelo país. Segundo ele, os depósitos estão garantidos. "Todos os depósitos, salários e aposentadorias estão garantidos", disse.