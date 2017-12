Premiê japonês anuncia em SP nova política para AL O primeiro-ministro do Japão, Junichiro Koizumi, anuncia amanhã durante almoço no Palácio dos Bandeirantes as diretrizes de uma nova política para renovar as relações do país com a América Latina. Diplomatas envolvidos com a visita adiantaram que há forte interesse do Japão em reforçar os laços comerciais com a região. Do Brasil, especificamente, o país estuda comprar sobretudo álcool combustível. O Japão está em vias de implementar uma nova legislação que prevê a mistura de 3% de etanol à gasolina, uma forma de limitar a dependência de petróleo e reduzir os níveis de poluição no país. O percentual de 3% significa que os japoneses consumirão 1,8 bilhão de litros de álcool por ano. O Brasil, maior produtor mundial de álcool (14,4 bilhões de litros ao ano), quer fornecer para esse mercado. Koizumi escolheu São Paulo, e não Brasília, para divulgar sua política externa regional porque considera o Estado um marco da presença japonesa no Brasil, sobretudo por conta da forte presença de imigrantes. Dos três dias de visita ao Brasil, o premiê passa dois em São Paulo. Ele veio de Tóquio diretamente para São Paulo. Pela manhã, vistoriou em companhia do governador Geraldo Alckmin as obras da Calha do Rio Tietê, um projeto de R$ 700 milhões dos quais o Japão financia mais de 50%. À tarde, ainda na companhia do governador, viaja para Pradópolis onde sobrevoa culturas de açúcar, laranja, café e fábricas de papel e celulose. Ele também vai conhecer granjas de propriedades de imigrantes japoneses, a usina São Martim e um fábrica conjunta da Embraer com a Kawasaki. Amanhã, antes do almoço com o governador Alckmin, o premiê japonês cumpre uma agenda voltada para a comunidade de japoneses e descendentes no Brasil. Logo após a vistoria da obras, hoje, a agenda de Koizumi ainda prevê um encontro com seu primo Kenji Iryo, um veterinário de 72 anos que mora no Brasil.