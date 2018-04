Premiê russo se encontrará com petrolíferas em maio O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Kasyanov, se encontrará com os líderes das principais empresas petrolíferas do país em meados de maio para decidir sobre os volumes das exportações de petróleo cru para o terceiro trimestre, disse o ministro de Energia Igor Yusufov, informou a agência Itar-Tass. A Rússia estendeu sua redução nas exportações de petróleo de 150 mil barris por dia para o final de junho, mas oficiais disseram que é pouco provável que ocorra uma outra extensão no prazo.