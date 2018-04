Premier japonês indica Yosano como novo ministro de Finanças O primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, nomeou o ministro de Economia, Kaoru Yosano, como ministro de Finanças nesta terça-feira, logo depois que Shoichi Nakagawa apresentou seu pedido de renúncia. "Considerando que estamos no meio da discussão sobre o orçamento, o ministro de Economia Yosano vai assumir o trabalho do ministro para finanças, assim como de serviços financeiros", disse Aso aos jornalistas. (Reportagem de Yoko Nishikawa)