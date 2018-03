"Prêmio de guerra" derruba o preço do petróleo Os contratos futuros de petróleo despencaram em Nova York (-9,33%) e Londres (-7,56%), com os negociadores apostando que a guerra dos EUA contra o Iraque será rápida e não afetará significativamente a oferta de petróleo. Também ajudou a devolução do "prêmio de guerra" embutido nos preços às vésperas do início do conflito. Há uma crença de "que a guerra não vai criar uma escassez porque a Arábia Saudita está produzindo muito mais petróleo", disse o presidente da Petroleum Industry Research Foundation, John Lichtblau, em Nova York. Para o analista da AG Edwards, Bill O´Grady, "o mercado está apostando que será uma guerra curta e que qualquer interrupção na produção será confinada ao Iraque". Se a guerra correr bem para os EUA, há um temor que o mercado possa ficar inundado de petróleo, pois os maiores produtores mundiais elevaram a produção recentemente, em parte, em antecipação à um potencial conflito no Iraque. As exportações iraquianas somam cerca de 1,7 milhão de barris/dia - realizadas através do programa da ONU "petróleo-por-alimento" - e deverão ficar fora de operação no futuro previsível. O aumento de produção assumido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) deverá ser mais do que o suficiente para compensar a perda do petróleo iraquiano, disseram analistas. A Arábia Saudita, maior produtor da Opep e o membro mais influente, junto com outros produtores do Golfo Pérsico já começaram a bombear mais petróleo e se comprometeram em evitar aperto na oferta. "Nós garantimos que haverá petróleo suficiente no mercado", disse o ministro de petróleo saudita, Ali Naimi. "Nós temos bastante capacidade ociosa". Muito do aumento da produção da Arábia Saudita aparentemente está indo para uma reserva de quase 50 milhões de barris, que o reino saudita está pronto para liberar, de acordo com reportagem do New York Times. Na semana passada, operadores informaram que a Arábia Saudita contratou uma dúzia de petroleiros para entregar até 30 milhões de barris de petróleo cru para os EUA no início de maio. Essas notícias reduziram os temores sobre a oferta e ajudaram a derrubar os preços. Espera-se que o petróleo extra do Golfo Pérsico, combinado com a recuperação das exportações da Venezuela, ajude a recuperar os estoques norte-americanos, que se encontram próximo do menor nível desde a década de 1970, disseram analistas. Na New York Mercantile Exchange-Nymex (Nymex), os contratos de petróleo para abril fecharam em US$ 31,67 o barril, em queda de US$ 3,26. Na International Petroleum Exchange (IPE), os contratos de petróleo Brent para maio fecharam em US$ 27,25 o barril, em queda e US$ 2,23.