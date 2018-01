Prêmio de Mídia do <b>Estadão</b> já tem os vencedores Foram revelados nesta terça-feira, 7, os vencedores do Grand Prix da 9ª edição do Prêmio de Mídia do Estadão. Na categoria Cases, conquistaram o prêmio os publicitários Silvio Luiz Calissi, Andréa Santos Ferreira, Monique Aziz Costa e Rafael Segato Martins, da agência DM9DDB, com o trabalho "Como pendurar 60 milhões de brasileiros ao vivo", uma ação de merchandising para a cola Super Bonder dentro do programa Big Brother Brasil 6, da TV Globo. Já na categoria Monografia ganharam Leonardo Vendrame e Adriano Medeiros, da Publicis Brasil e Ergon Comunicação, com o trabalho "Copa do Mundo na TV: Um golaço da mídia". Em junho, já havia sido entregue o prêmio de Mídia, com destaque para a agência AlmapBBDO, que levou o troféu Eficiência como a agência com melhor participação no prêmio. Hilda Cajade, diretora de pesquisa de mídia da Lowe, foi a mídia do ano. O troféu Mérito Estadão ficou com Karla Regina Patriota, professora orientadora da Universidade Salgado de Oliveira, em Pernambuco. Os vencedores deste ano já ganharam uma viagem para Boston, nos Estados Unidos, para visitar o Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT).