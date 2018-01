Prêmio ‘Desafio EstadãoCannes’ anuncia segunda edição

O prêmio “Desafio Estadão Cannes” chega à segunda edição em 2016 com o objetivo de premiar as campanhas que melhor usarem o jornal como um veículo multiplataforma. A premiação vai escolher as melhores campanhas integradas e levará 16 profissionais brasileiros – três em cada uma das cinco categorias e mais o profissional apontado como o “Mídia do Ano” – para o Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade. O Estadão é o representante oficial do evento no Brasil.

Quatro categorias do “Desafio Estadão Cannes” são dedicadas a setores específicos da economia – mercado imobiliário, varejo, indústria e serviços – e a última tem a missão de selecionar os melhores trabalhos desenvolvidos dentro do serviço de branded content (que produz conteúdos para marcas) do Estadão.

Além da viagem a Cannes – que incluirá passagem aérea, hospedagem e inscrição para as palestras e eventos do festival –, os publicitários responsáveis pelas campanhas vencedoras também receberão o troféu Ex-Libris, símbolo do jornal, que foi criado especialmente para o prêmio.

“O ‘Desafio Estadão Cannes’ tem a ambição de reunir as melhores campanhas do nosso mercado, e foi por essa razão que criamos a maior premiação da publicidade brasileira em número de contemplados e no valor de cada prêmio”, afirma Flávio Pestana, diretor executivo comercial do Grupo Estado, lembrando que o objetivo é elevar cada vez mais o nível das campanhas premiadas. “Ficamos satisfeitos com os resultados da primeira edição, mas achamos que nós e o mercado podemos ir além. Essa é a razão de esse não ser um prêmio qualquer, mas sim um desafio”, explica.

Regras. O “Desafio Estadão Cannes” é aberto aos profissionais de criação e de mídia das agências e de anunciantes envolvidos em campanhas que tenham sido veiculadas no período de 1º de março de 2015 a 31 de março de 2016, na edição impressa do jornal O Estado de S. Paulo e em pelo menos mais uma plataforma de mídia, como a edição digital do Estadão (site para internet, tablets, smartphones e TV Estadão), a Rádio Estadão e a Rádio Eldorado.

As inscrições das peças começam em 16 de novembro no site “Desafio Estadão Cannes” (desafio.estadao.com.br) e poderão ser feitas até 1º de abril de 2016. A votação das peças vencedoras ocorrerá a partir de 4 de abril. A seleção final será no dia 3 de maio de 2016, quando as campanhas vencedoras serão anunciadas.

Um júri composto por profissionais do mercado publicitário e por jornalistas do Estadão escolherá os vencedores nas cinco categorias. No caso do Mídia do Ano, o Estadão será responsável pela indicação de três profissionais de mídia em atuação de destaque no mercado nacional para concorrerem ao título. A escolha final vai ocorrer entre os dias 1º e 31 de março de 2016, por meio do site do prêmio. Somente profissionais de mídia poderão votar.

Veja lista dos jurados da segunda edição do prêmio "Desafio Estadão Cannes":

Adrian Ferguson, vice-presidente de mídia da DM9DDB

Eduardo Lellis, chefe de mídia da Mood

Flavio de Pauw, diretor de serviços a clientes da AlmapBBDO

Felipe Luchi, vice-presidente de criação da LewLara\TBWA

Guilherme Jahar, vice-presidente de criação da F.Biz

Hugo Rodrigues, presidente da Publicis Brasil e da Publicis Salles Chemistri

Joanna Monteiro, vice-presidente de criação da FCB Brasil

Luiz Fernando Vieira, sócio e vice-presidente de mídia da Africa

Paulo Gregoraci, vice-presidente de operações da WMcCann

Rafael Urenha, vice-presidente de criação da DPZ&T

Rui Branquinho, vice-presidente de criação da Young & Rubicam

Cátia Luz, editora de Negócios do ‘Estadão’

Ricardo Grinbaum, editor executivo de Economia e Negócios do ‘Estadão’